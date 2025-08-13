सभी राज्यों के गृह सचिवों को मिला नया निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सजा पूरी कर चुके कैदियों को तुरंत रिहा करें

याचिकाकर्ता सुखदेव पहलवान की 20 साल की सजा मार्च में ही पूरी हो गई थी और रिहा नहीं किए जाने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बेंच ने अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हवाला दिया।