सभी राज्यों के गृह सचिवों को मिला नया निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सजा पूरी कर चुके कैदियों को तुरंत रिहा करें

सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को आम लोगों को राहत के दो अहम फैसले आए। पहला सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में रोके गए बंदियों के लिए तो दूसरा दिल्ली एनसीआर में पुराने (ईओएल) वाहन मालिकों के लिए।
पहले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों से उन बंदियों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
कोर्ट ने कहा कि यदि दोषी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं है।
जस्टिस बीवी नागरत्नना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी की याचिका पर यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता सुखदेव पहलवान की 20 साल की सजा मार्च में ही पूरी हो गई थी और रिहा नहीं किए जाने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बेंच ने अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हवाला दिया।