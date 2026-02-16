असम चुनाव से पहले हिमंत बिस्वा को सुप्रीम राहत, हेट स्पीच मामले में याचिकाकर्ताओं पर बरसे CJI

असम विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच के मामले में शीर्ष कोर्ट में सीएम हिंमत के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI याचिकाकर्ता पर बरसते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं! सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और उसकी शक्ति को कम मत आंकिए।