सरकारी अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों में मतभेद, धारा 17A की वैधता पर फैसला टला

पीठ में मतभेद को देखते हुए मामले को देश के चीफ जस्टिस (CJI) के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया ताकि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक उपयुक्त बेंच का गठन किया जा सके। केंद्र की एनडीए सरकार ने ईमानदार सरकारी अफसरों को संरक्षण और नौकरशाही के निर्भय होकर काम करने की आजादी का तर्क देकर 2018 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून में यह संशोधन किया था। संशोधन के खिलाफ शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर कर संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी , जिसमें मुख्य चुनौती नवगठित धारा 17ए के खिलाफ थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 6 अगस्त 2025 को फैसला बाद में सुनाने को कहा था।