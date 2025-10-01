ट्रायल कोर्ट के मुकदमा सुनने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, जज बोले- मजिस्ट्रेट के आदेश का तरीका देखकर दुख हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट के रवैये पर नाराजगी जताई है। मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा में मुकदमे का निपटारा नहीं होने पर मामला सुनने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि समय बढ़ाने का अनुरोध करना चाहिए था। 2 min read