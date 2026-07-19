Monsoon Session 2026: संसद के मानसून सत्र से पहले शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक हंगामे से भरा रहा। मीटिंग के बीच में ही विपक्षी पार्टियों ने प्रतीकात्मक वॉकआउट किया। साथ ही इस दौरान एक मजेदार दृश्य भी सामने आया। एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब शरद पवार गुट के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगातार लग रही हैं। सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद एनसीपी (शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैर छूकर उनका अभिवादन किया।