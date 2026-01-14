LoC पर अलर्ट: आर्मी चीफ की चेतावनी के बाद दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, जवानों ने की फायरिंग

जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में LoC के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर भारतीय जवानों ने फायरिंग की। सीमा पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। (AI Generated Images)
Suspected Pakistani drones were spotted near LoC in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर मंगलवार शाम एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बीते तीन से चार दिनों में यह दूसरी घटना है, जिसके बाद सीमा पर अलर्ट और बढ़ा दिया गया है। ड्रोन नजर आते ही भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की ओर लौट गए।
राजौरी के अलावा पुंछ, सांबा और नौशेरा सहित जम्मू-कश्मीर के पांच इलाकों में हाल के दिनों में ड्रोन गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं। सीमापार से लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है और चौकियों को और मजबूत किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए घुसपैठ कराने या हथियार और नशीले पदार्थ गिराने की कोशिश की जा सकती है।
भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को भारतीय सेना के वार्षिक प्रेस सम्मेलन में सीमा पार से ड्रोन भेजे जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि मंगलवार को डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं और इन पर तुरंत लगाम लगाई जाए।
जनरल द्विवेदी ने कहा कि ये संभवतः रक्षात्मक ड्रोन हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य यह जांचना था कि भारतीय सेना की ओर से कोई गतिविधि हो रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि हो सकता है वे यह भी परखना चाहते हों कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी या ढिलाई तो नहीं है, या फिर आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए कोई रास्ता उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों को भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम किया है और उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली होगी।
