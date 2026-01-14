LoC पर अलर्ट: आर्मी चीफ की चेतावनी के बाद दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, जवानों ने की फायरिंग

जनरल द्विवेदी ने कहा कि ये संभवतः रक्षात्मक ड्रोन हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य यह जांचना था कि भारतीय सेना की ओर से कोई गतिविधि हो रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि हो सकता है वे यह भी परखना चाहते हों कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी या ढिलाई तो नहीं है, या फिर आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए कोई रास्ता उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों को भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम किया है और उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली होगी।