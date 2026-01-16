LoC के पास फिर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, इंडियन आर्मी की गोलीबारी के बाद PoK की ओर लौटे

सेना ने कहा कि यह ड्रोन्स नियमित निगरानी के दौरान नजर आए। पुंछ में भी फॉरवर्ड पोस्ट के पास इसी तरह का एक ड्रोन देखा गया। वहीं, जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक ऐसा ही ड्रोन देखा गया। सेना के अनुसार, बीते पांच दिनों में तीन बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स भारतीय सीमा में दाखिल हुए। 13 जनवरी को जम्मू के राजौरी जिले में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए थे। वहीं, 11 जनवरी को नौशेरा सेक्टर, धरमसाल सेक्टर, रियासी, सांबा और पुंछ के मंकोट सेक्टर में एकसाथ पांच ड्रोन नजर आए थे।