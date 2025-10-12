Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तालिबान का स्वागत, लेकिन देश के मुसलमानों का…पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लव जिहाद, भूमि जिहाद, वोट जिहाद और गाय जिहाद की आड़ में देश के मुसलमानों को निशाना बना रही है और उन्हें बदनाम करने वाले विभाजनकारी नारे लगा रही है।

2 min read

जम्मू

image

Ashib Khan

Oct 12, 2025

महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप (Photo-IANS)

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। पीडीपी चीफ ने कहा कि बीजेपी लव जिहाद, भूमि जिहाद, वोट जिहाद और गाय जिहाद की आड़ में देश के मुसलमानों को निशाना बना रही है और उन्हें बदनाम करने वाले विभाजनकारी नारे लगा रही है।

‘भारत के मुसलमानों से जुड़ें’

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा- केंद्र सरकार तालिबान को आतंकवादी कहते थी। आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों से यह दुश्मनी क्यों? अगर तालिबान के साथ बातचीत और अच्छे संबंध बनाने से देश को फायदा होता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन पहले भारत के मुसलमानों से जुड़ें, जिनकी मस्जिदें, स्कूल और घर आप तोड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 

मुसलमानों के साथ करे अच्छा व्यवहार

महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- आप तालिबान का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपको देश के मुसलमानों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी तबाह करने का भी आरोप लगाया।

मुस्लिमों को अधिकारों से किया जा रहा वंचित

मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत-जो लोकतंत्र की जननी है-बीजेपी के तहत तालिबान, जो जिहाद का जनक है, को गले लगा रहा है। वह अफ़ग़ानिस्तान को फिर से बनाने के लिए सभी प्रकार की सहायता देने का निर्णय ले चुका है, जिसमें अफ़ग़ान छात्रों को शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ भी शामिल हैं।

जबकि अफ़ग़ानिस्तान से अच्छे रिश्ते रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, यह एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा करता है: भारत की अपनी मुस्लिम जनसंख्या, जिन्होंने देश की पहचान और प्रगति में योगदान किया है, उन्हें बुनियादी अधिकारों और अवसरों से वंचित किया जा रहा है। मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ वापस लेना इस आंतरिक दोहरे रुख को स्पष्ट करता है।

सीएम योगी पर भी बोला हमला

पूर्व सीएम मुफ्ती ने कहा- अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निर्माण जरूरी है, लेकिन एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की नींव अपने ही देश के भीतर विश्वास, सम्मान और समानता पर आधारित होनी चाहिए, खासकर अपनी मुस्लिम जनसंख्या के साथ। उम्मीद है कि बुलडोज़र बाबा सुन रहे होंगे!”

ये भी पढ़ें

‘सरकारी संस्थाओं में RSS की गतिविधियों पर लगना चाहिए बैन’, CM को पत्र लिख किसने की ये मांग
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 06:58 pm

Hindi News / National News / तालिबान का स्वागत, लेकिन देश के मुसलमानों का…पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुत्तकी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को मिली जगह, पिछली बार न बुलाने पर कही ये बात

Afghan FM Muttaqi India Visit
राष्ट्रीय

Jammu Kashmir Politics: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का टूटेगा गठबंधन! बड़ी वजह आई सामने

राष्ट्रीय

‘सरकारी संस्थाओं में RSS की गतिविधियों पर लगना चाहिए बैन’, CM को पत्र लिख किसने की ये मांग

राष्ट्रीय

रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए… दुर्गापुर गैंगरेप पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान, जानें और क्या कहा

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: राघोपुर में प्रशांत किशोर पर केस दर्ज, लगा यह बड़ा आरोप

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.