तालिबान का स्वागत, लेकिन देश के मुसलमानों का…पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। पीडीपी चीफ ने कहा कि बीजेपी लव जिहाद, भूमि जिहाद, वोट जिहाद और गाय जिहाद की आड़ में देश के मुसलमानों को निशाना बना रही है और उन्हें बदनाम करने वाले विभाजनकारी नारे लगा रही है।