तमिलनाडु में फंसा सीटों को लेकर पेंच; 32 और 40 में उलझी पार्टियां, उधर राहुल के सामने विजय की TVK से गठबंधन का प्रस्ताव

DMK Congress Seat Sharing: तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। पार्टियां सीटों को लेकर मोलभाव कर रही हैं। साथ ही मौजूद गठबंधनों को लेकर भी समीकरण बैठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एक ओर डीएमके कांग्रेस को 32 सीटें देने को तैयार है, तो कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर रही है। इसके बाद कांग्रेस के अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के साथ गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के सामने TVK के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा है।