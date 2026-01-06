6 जनवरी 2026,

मंगलवार

तमिलनाडु में फंसा सीटों को लेकर पेंच; 32 और 40 में उलझी पार्टियां, उधर राहुल के सामने विजय की TVK से गठबंधन का प्रस्ताव

Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडू में चुनाव से पहले चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टियां सीटों की गणित में उलझती दिख रही हैं। एक ओर कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर DMK 32 सीटों के साथ अडिग है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Kuldeep Sharma

Jan 06, 2026

M. K. Stalin.

डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जारी मंथन। (फोटो-पत्रिका)

DMK Congress Seat Sharing: तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। पार्टियां सीटों को लेकर मोलभाव कर रही हैं। साथ ही मौजूद गठबंधनों को लेकर भी समीकरण बैठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एक ओर डीएमके कांग्रेस को 32 सीटें देने को तैयार है, तो कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर रही है। इसके बाद कांग्रेस के अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के साथ गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के सामने TVK के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा है।

कांग्रेस ने घटाई 40 सीटों की मांग

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर नए सिरे से बातचीत की जा रही है। कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए 40 सीटों को तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस के भविष्य के लिए निर्णायक मानती है। वहीं डीएमके कांग्रेस को केवल 32 सीटें ही देना चाहती है।

TVK के साथ गठबंधन

तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ कांग्रेस ने सीटों पर मोलभाव किया, लेकिन डीएमके ने मात्र 32 सीटों की पेशकश की। इसके बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने राहुल गांधी के सामने तमिलनाडु की नई पार्टी TVK के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा।

विजय और राहुल हैं दोस्त

TVK पार्टी के प्रवक्ता फेलिक्स गेराल्ड ने कहा कि विजय और राहुल गांधी दोनों एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। साथ ही गेराल्ड ने दावा किया कि कांग्रेस के साथ TVK पार्टी के गठबंधन की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व के अंदर आपसी बातचीत और फैसलों में देरी हो सकती है। कांग्रेस के कई नेताओं को इस गठबंधन पर सहमत होने में वक्त लग सकता है।

कांग्रेस स्वाभिक सहयोगी

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल गठबंधन की सीटें ही नहीं चाहती। वह गठबंधन के जीतने के बाद सरकार में हिस्सेदारी भी चाहती है। टैगोर की यह टिप्पणी TVK की पहल के ठीक बाद आई है। इससे पहले TVK पार्टी की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी TVK की स्वाभाविक सहयोगी है।

Published on:

06 Jan 2026 04:21 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु में फंसा सीटों को लेकर पेंच; 32 और 40 में उलझी पार्टियां, उधर राहुल के सामने विजय की TVK से गठबंधन का प्रस्ताव

