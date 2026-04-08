6 हजार करोड़ की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, जानें कौन है तमिलनाडु चुनाव की सबसे अमीर प्रत्याशी लीमा रोज मार्टिन

लीमा के पति और लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन पहले से ही एक जानी-मानी हस्ती है। सत्ता और सिस्टम में भी मार्टिन परिवार का दबदबा लंबे समय से बना रहा है। सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 2019 से 2024 तक 1300 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे है। इसमें टीएमसी को करीब 540 करोड़, डीएमके को करीब 500 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 150 करोड़ से ज्यादा, भाजपा को 100 करोड़ और कांग्रेस को 50 करोड़ दिए गए है। चुनावों की फंडिंग के बाद अब मार्टिन परिवार सीधे राजनीति में उतरने को तैयार है। इस बार सैंटियागो मार्टिन की पत्नी के साथ-साथ उनके बेटे और दामाद भी अलग-अलग पार्टियों की सीट से चुनाव लड़ रहे है।