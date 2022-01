तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, खत्म होगा नाईट कर्फ्यू और 1 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल और कॉलेज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने विशेषज्ञों के साथ बैठक करने के बाद एलान किया है कि 1 फरवरी से राज्य में सभी स्कूल व कॉलेज खोल दिए जायेंगे। रविवार को लगने वाला वीकेंड करफू भी अब नहीं लगेगा। जानिए अन्य महत्वपूर्ण बातें-

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की पाबंदियों में ढील देने के बाद अब तमिलनाडु में राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों और सभी कॉलेजों को 1 फरवरी से खोलने का फैसला किया है। शुक्रवार (28 फरवरी) से राज्य में नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया जाएगा। राज्य में रविवार को लगने वाला वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने गुरुवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह एलान किया। पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है, जिसके बाद सरकार ने प्रतिबंधों में छूट देने की बात कही है। लेकिन कुछ मामलों में अभी भी प्रतिबंध जारी रहेंगे।

Schools to Reopen for from 1st February in Tamil Nadu