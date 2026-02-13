एमके स्टालिन सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, तमिलनाडु चुनाव से पहले खातों में पहुंची मोटी रकम

मुख्यमंत्री MK Stalin ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि 3,000 रुपए की राशि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि “कुछ लोग” आगामी चुनाव का हवाला देकर तीन महीने के लिए महिला अधिकार अनुदान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने पहले ही कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित किया कि लाभार्थियों को किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े।