13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एमके स्टालिन सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, तमिलनाडु चुनाव से पहले खातों में पहुंची मोटी रकम

तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 3,000 रुपए अग्रिम और 2,000 रुपए का समर स्पेशल पैकेज ट्रांसफर किया। जानें क्या है पूरी योजना और किसे मिलेगा लाभ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 13, 2026

MK STalin

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Photo - IANS)

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं। इससे पहले एमके स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 3,000 रुपये अग्रिम राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा समर स्पेशल पैकेज के तहत महिलाओं को 2000 रुपए अतिरिक्त दिए गए।

राज्य सरकार की तरफ से ये राशि कलैगनार वुमेन्स राइट्स योजना (Kalaignar Women's Rights Scheme) के तहत जारी की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। राज्य सरकार के मुताबिक, राशि गर्मी और महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह विशेष पैकेज जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री MK Stalin ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि 3,000 रुपए की राशि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि “कुछ लोग” आगामी चुनाव का हवाला देकर तीन महीने के लिए महिला अधिकार अनुदान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने पहले ही कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित किया कि लाभार्थियों को किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े।

स्टालिन ने कहा, “तमिलनाडु की महिलाओं के लिए यह महिला अधिकार अनुदान स्टालिन द्वारा दिया गया वादा है। कोई भी बाधा डालने की कोशिश करे, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। चुनाव का कारण बताकर वे तीन महीनों के लिए महिला अधिकार अनुदान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन हमारी #DravidianModel सरकार ने उनसे पहले ही कदम उठा लिया है! फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के अग्रिम के रूप में 3,000 रुपए, साथ ही 2,000 रुपए का ग्रीष्मकालीन विशेष पैकेज! कुल 5,000 रुपए आज सुबह 1.31 करोड़ Kalaignar Women's Rights Scheme की सभी लाभार्थियों के खातों में जमा कर दिए गए हैं।”

MK. Stalin ने आगे कहा कि “Dravidian Model 2.0” के तहत यदि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो मौजूदा 1,000 रुपए की मासिक सहायता को बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने इसे तमिलनाडु की महिलाओं से किया गया वादा बताया।

ये भी पढ़ें

‘कोई समझौता नहीं हुआ तो स्थिति बहुत दर्दनाक हो सकती है…’ Donald Trump की ईरान को कड़ी चेतावनी
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Feb 2026 10:56 am

Published on:

13 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / National News / एमके स्टालिन सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, तमिलनाडु चुनाव से पहले खातों में पहुंची मोटी रकम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.