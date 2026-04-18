फोन बंद, घर पर ताला, कहां फरार है TCS केस की आरोपी निदा खान, क्यों पुलिस नहीं लगा पा रही उसका पता

वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने साफ किया है कि निदा खान किसी भी मैनेजमेंट या HR पद पर नहीं थी। वह केवल प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी और उसकी कोई नेतृत्व भूमिका नहीं थी। बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने झूठे शादी के वादे पर रिश्ते में फंसाने का आरोप लगाया। इसके बाद कई और महिलाओं ने भी शिकायत दर्ज कराई। 2022 से 2026 के बीच कुल नौ FIR दर्ज की गई हैं। जांच में ईमेल, चैट, कॉल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज जैसे डिजिटल सबूत जुटाए गए हैं, जिनकी मदद से इसे पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। पुलिस को शक है कि कुछ कर्मचारी मिलकर शिकायतों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT गठित की गई है।