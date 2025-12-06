तेज प्रताप ने नहीं चुकाया तीन साल से बिजली का 3.56 लाख रुपए का बिल, विभाग ने कहा- रिकवरी होगी…

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के बेउर स्थित अपने निजी मकान का 3 साल से बिजली बिल नहीं चुकाया है। उनके मकान का बिजली बिल 3 लाख 61 हजार रुपए हो गया है। तीन साल से बिजली बिल बकाया होने के बावजूद कनेक्शन नहीं काटा गया है।
तेज प्रताप यादव ने आखिरी बार अपना बिजली बिल 20 जुलाई 2022 में जमा किया था। उस समय तेज प्रताप ने कुल 1 लाख 4 हजार 799 रुपए जमा किया था। इसके बाद आजतक बिजली बिल जमा नहीं किया गया। दरअसल, तेज प्रताप यादव के नाम पर इस मकान के लिए 7 जुलाई 2012 को बिजली का कनेक्शन लिया गया था। जिसका कंज्यूमर आईडी 010204475009 है।
मामला तूल पकड़ने पर दक्षिण बिहार पावर कंट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाती है। यहां हम सिर्फ कंज्यूमर आईडी जानते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को नहीं जानते। अरविंद कुमार ने मामला सुर्खियों में आने के बाद सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंताओं को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही, बिजली विभाग से यह भी पूछा जाने लगा है कि बिहार के हर मकान में स्मार्ट मीटर लगा है, ताकि किसी बिजली उपभोक्ता पर बिजली बिल बकाया नहीं रहे। स्मार्ट मीटर रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कनेक्शन कट जाता है। लेकिन तेज प्रताप के घर का कनेक्शन क्यों नहीं कटा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग