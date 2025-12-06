6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेज प्रताप ने नहीं चुकाया तीन साल से बिजली का 3.56 लाख रुपए का बिल, विभाग ने कहा- रिकवरी होगी…

पूर्व मंत्री व लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के बेउर स्थित अपने निजी मकान का 3 साल से बिजली बिल नहीं चुकाया है। जिस पर अब लोग बिजली विभाग से भी सवाल करने लगे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 06, 2025

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के बेउर स्थित अपने निजी मकान का 3 साल से बिजली बिल नहीं चुकाया है। उनके मकान का बिजली बिल 3 लाख 61 हजार रुपए हो गया है। तीन साल से बिजली बिल बकाया होने के बावजूद कनेक्शन नहीं काटा गया है।

तीन पहले जमा किया था आखिरी बार बिल

तेज प्रताप यादव ने आखिरी बार अपना बिजली बिल 20 जुलाई 2022 में जमा किया था। उस समय तेज प्रताप ने कुल 1 लाख 4 हजार 799 रुपए जमा किया था। इसके बाद आजतक बिजली बिल जमा नहीं किया गया। दरअसल, तेज प्रताप यादव के नाम पर इस मकान के लिए 7 जुलाई 2012 को बिजली का कनेक्शन लिया गया था। जिसका कंज्यूमर आईडी 010204475009 है।

किसी को कोई छूट नहीं दी गई: अरविंद कुमार

मामला तूल पकड़ने पर दक्षिण बिहार पावर कंट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाती है। यहां हम सिर्फ कंज्यूमर आईडी जानते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को नहीं जानते। अरविंद कुमार ने मामला सुर्खियों में आने के बाद सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंताओं को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

लोगों ने पूछे विभाग से सवाल

इसके साथ ही, बिजली विभाग से यह भी पूछा जाने लगा है कि बिहार के हर मकान में स्मार्ट मीटर लगा है, ताकि किसी बिजली उपभोक्ता पर बिजली बिल बकाया नहीं रहे। स्मार्ट मीटर रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कनेक्शन कट जाता है। लेकिन तेज प्रताप के घर का कनेक्शन क्यों नहीं कटा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 11:19 am

Hindi News / National News / तेज प्रताप ने नहीं चुकाया तीन साल से बिजली का 3.56 लाख रुपए का बिल, विभाग ने कहा- रिकवरी होगी…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.