तेज प्रताप ने नहीं चुकाया तीन साल से बिजली का 3.56 लाख रुपए का बिल, विभाग ने कहा- रिकवरी होगी…

मामला तूल पकड़ने पर दक्षिण बिहार पावर कंट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाती है। यहां हम सिर्फ कंज्यूमर आईडी जानते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को नहीं जानते। अरविंद कुमार ने मामला सुर्खियों में आने के बाद सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंताओं को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।