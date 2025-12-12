तेज प्रताप को दिखा भूत, यूट्यूब वीडियो बनाते हुए बेहोश हुआ कैमरामैन, बोले- पेड़ हिले और सफेद कपड़ों में…

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। कभी राजनीति तो कभी अपने vlogs को लेकर तेज प्रताप चर्चा में बने रहते हैं। विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारने के बाद तेज प्रताप ने एक बार फिर vlogs की दुनिया में वापसी कर ली है। चुनाव परिणाम सामने आने के कुछ ही दिन बाद तेज प्रताप ने अपना नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया था। उसके बाद से वह इस चैनल पर लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं। उनके वीडियो लोगों को काफी पसंद आते हैं। हाल ही में भी उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप ने दावा किया है कि उन्होंने भूत देखा है।