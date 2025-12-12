12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

तेज प्रताप को दिखा भूत, यूट्यूब वीडियो बनाते हुए बेहोश हुआ कैमरामैन, बोले- पेड़ हिले और सफेद कपड़ों में…

तेज प्रताप यादव ने अपने नए यूट्यूब चैनल 'TY VLOG' पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पटना की एक डरावनी जगह पर जाने और वहां भूत देखने का दावा किया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 12, 2025

TY VLOGS

तेज प्रताप यादव (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। कभी राजनीति तो कभी अपने vlogs को लेकर तेज प्रताप चर्चा में बने रहते हैं। विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारने के बाद तेज प्रताप ने एक बार फिर vlogs की दुनिया में वापसी कर ली है। चुनाव परिणाम सामने आने के कुछ ही दिन बाद तेज प्रताप ने अपना नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया था। उसके बाद से वह इस चैनल पर लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं। उनके वीडियो लोगों को काफी पसंद आते हैं। हाल ही में भी उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप ने दावा किया है कि उन्होंने भूत देखा है।

'TY VLOG' पर शेयर किया वीडियो

तेज प्रताप ने अपने नए यूट्यूब चैनल 'TY VLOG' पर गुरुवार को ही यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो की शुरुआत में तेज प्रताप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कुछ तो है। फिर अचानक से तेज प्रताप, अरे मेरा कैमरामैन, मेरा कैमरामैन, मेरा कैमरामैन को कुछ हो गया कहने लगते हैं। फिर वह कैमरामैन के पास जाते है और उसे कहते है तुम उठे, क्या हुआ है, कुछ था न यहां पर, यहां से निकलते हैं।

वीडियो में नहीं बताया जगह का नाम

वीडियो में तेज प्रताप ने कहा कि, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा पटना की सबसे डरावनी जगह पर आए हैं। हालांकि इस वीडियो में तेज प्रताप ने जगह का नाम नहीं बताया। तेज प्रताप ने आगे कहा, यहां की कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है, यह जगह प्रेत और भूत से जुड़ी है। उन्होंने आगे कहा, यह जगह बहुत डरावनी है और हम बहुत हिम्मत करके यहां आए हैं। मैं तो महादेव का भक्त हूं इसलिए मैं तो किसी चीज से डरता नहीं हूं।

यहां आत्मा भटकती है, कोई नेगेटिव चीज है

तेज प्रताप वीडियो में कहते दिख रहे है कि कोई व्यक्ति इस जगह पर मर गया और उसका साया, उसकी आत्मा यहां भटकती है। हम यह जगह आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। इतना कह कर तेज प्रताप अपने कैमरे पर वह जगह दिखाने लगते है। फिर उनके पैर से कुछ टकराता है और वह दावा करते है कि उस चीज को किसी ने खींचा है। फिर वह कहते है कि पेड़ की डाली हिल रही है, यहां कुछ तो हो रहा है। यहां से आवाजें आ रही है, यहां जरूर कुछ है। यहां कोई नेगेटिव चीज है इसलिए बार बार यहां हरकत हो रही है। यहां से हट जाने में ही भलाई है।

अंधेरे की तरफ आगे बढ़ते रहे तेज प्रताप

तेज प्रताप उस जगह से फिर आगे बढ़े और कुछ दूर चलकर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। फिर वह कहते हैं कि यहां पर कुछ है, कुछ व्हाइट कलर का दिख रहा है। यहां से हट जाने में भलाई है नहीं तो कब कहां कोई नेगेटिव चीज हावी हो जाए। फिर तेज प्रताप अंधेरे की तरफ आवाज लगाकर कहते हैं कौन है यहां, कौन है, बताइएं। अगर मेरा आवाज सुन रहे हैं तो बताइए हम यहां आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए हैं। यहां के बारे में बहुत सुना है और लोगों ने कहा है यहां आकर शूट करने के लिए इसलिए यहां आया हूं।

वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गिरा कैमरामैन

तेज प्रताप फिर आगे बढ़ते हैं और अचानक पेड़ हिलने लगता है जिसके बाद वो वहां से भाग खड़े होते है। तभी उनका कैमरामैन गिर जाता है और वह उसके पास जाते है। तेज प्रताप कहते हैं मेरे कैमरामैन को कुछ हो गया है। फिर तेज प्रताप का कैमरामैन कहता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है मुझे कुछ हो गया है। इसके बाद तेज प्रताप अपने कैमरामैन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस वीडियो को तेज प्रताप ने 'रात के तीन बजे इस जगह पर क्या हुआ' कैप्शन के साथ शेयर किया है। इसे एक दिन के अंदर 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और तीन हजार से ज्यादा लाइक मिले हैं।

12 Dec 2025 04:06 pm

तेज प्रताप को दिखा भूत, यूट्यूब वीडियो बनाते हुए बेहोश हुआ कैमरामैन, बोले- पेड़ हिले और सफेद कपड़ों में…

