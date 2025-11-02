’25 लोगों को डिप्टी CM बनाने का वादा किया है, उन्हें…’, तेजस्वी को लेकर क्या बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस?

गोयल ने कहा कि तेजस्वी यादव के वादे झूठ का पुलिंदा हैं। नीतीश कुमार के वादे भरोसेमंद हैं। बता दें कि महागठबंधन के संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि नई सरकार बनने के 20 महीने के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।