PM Modi In Telangana: 6 महीने में तीसरी बार तेलंगाना के CM केसीआर ने एयरपोर्ट पर PM मोदी को नहीं किया रिसीव

PM Modi Telangana Visit: पीएम मोदी आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। यहाँ लगातार तीसरी बार केसीआर उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी नहीं की। उन्हें रिसीव करने के लिए केवल एक मंत्री ही एयरपोर्ट पर गया, जबकि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के स्वागत के लिए स्वयं सीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। आज पीएम मोदी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए तेलंगाना पहुंचे हैं। इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी के साथ पार्टी के कई शीर्ष अधिकारी भी हैं।

Telangana CM KCR Won't Receive PM Modi For Third Time during his visit