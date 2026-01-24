तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में 110 कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन लगा कर मार डाला, केस दर्ज

बताते चले कि स्थानीय पंचायत चुनाव में कई उम्मीदवारों ने वादा किया है कि वे कुत्ता मुक्त गांव बनाएंगे। आरोप है कि इसी के तहत कुत्तों को जहर देकर मारने की योजना बनाई गई। इसके तहत शायमपेट, अरेपल्ली और पलवांचा क्षेत्र में 110 कुत्तों के शव अब तक बरामद किए गए हैं।