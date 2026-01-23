केरल में बीजेपी ने इस पार्टी संग किया गठबंधन, लोकसभा के बाद क्या विधानसभा में भी खुलेगा खाता?

बीजेपी दक्षिण में भी सोशल इंजीनियरिंग करने में जुटी हुई है। पार्टी की नजर नायर और ईझावा समाज पर है। दरअसल, केरल की कुल आबादी का 55 फीसदी हिंदू है। ईझावा समुदाय राज्य में सबसे बड़ा हिंदू समुदाय है। इसकी आबादी 23 फीसदी है, जबकि नायरों की संख्या 15 फीसदी है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल आबादी में इन दोनों की हिस्सेदारी 38 फीसदी पहुंच जाती है, जबकि ये हिंदू आबादी का 80% हिस्सा बनते हैं। वहीं, राजनीति के लिहाज से भी दोनों समुदाय प्रभुत्व रखते हैं। दोनों समुदाय से लगभग 50 विधायक भी चुनकर आते हैं।