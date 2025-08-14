KBC 17 में दिखेंगी ऑपरेशन सिंदूर से मशहूर हुईं सैन्य अफसर, भड़कीं पूर्व विंग कमांडर, अमिताभ बच्चन को भी घेर रहे सोशल मीडिया यूजर्स

Kaun Banega Crorepati: "कौन बनेगा करोड़पति" (केबीसी) के स्वतंत्रता दिवस विशेष एपिसोड में कर्नल सौफिया सिंह, व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली नजर आएंगी। तीनों महिला सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति से विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे पीआर स्टंट भी बताया है। इसके अलावा लोगों ने अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर लिया। वहीं राजनीतिक दलों और नेताओं ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। KBC 17 के मंच पर महिला सैन्य अधिकारियों को देखकर पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी भड़क गई है।