KBC 17 में दिखेंगी ऑपरेशन सिंदूर से मशहूर हुईं सैन्य अफसर, भड़कीं पूर्व विंग कमांडर, अमिताभ बच्चन को भी घेर रहे सोशल मीडिया यूजर्स

Kaun Banega Crorepati: "कौन बनेगा करोड़पति" (केबीसी) के स्वतंत्रता दिवस विशेष एपिसोड में कर्नल सौफिया सिंह, व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली नजर आएंगी। तीनों महिला सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति से विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे पीआर स्टंट भी बताया है। इसके अलावा लोगों ने अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर लिया। वहीं राजनीतिक दलों और नेताओं ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। KBC 17 के मंच पर महिला सैन्य अधिकारियों को देखकर पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी भड़क गई है।
पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक्स पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 2014 से पहले किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी के "कौन बनेगा करोड़पति" (KBC) शो में वर्दी में आने या हॉट सीट पर बैठने का कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलता है।
उन्होंने आगे कहा- पीएम मोदी ने सेना के अधिकारियों को एक निजी चैनल पर, एक निजी क्विज शो में वर्दी में जाने का आदेश दिया है, ताकि वह ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स प्राप्त कर सकें। इस तरह देश की सेना केवल एक राजनीति का मोहरा बन चुकी है ये पूरे देश के लिये शर्मनाक भी है और लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक भी।
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने दो धड़ों को जन्म दिया। एक पक्ष ने तर्क दिया कि सैन्य अधिकारियों को केबीसी जैसे मंच पर आमंत्रित करना उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका है। दूसरी ओर, आलोचकों ने इसे सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और शो की टीआरपी बढ़ाने की रणनीति करार दिया। अमिताभ बच्चन को भी सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया, कुछ यूजर्स ने उनसे सवाल किया कि क्या वे इस विवाद के लिए जिम्मेदार हैं।
एक यूजर ने लिखा- अमिताभ बच्चन बहुत ही हद दर्जे तक गिर चुका है। इसको देख कर घिन आती है। भारत के हिंदी दर्शकों ने इसे सर पर बैठाया लेकिन बदले में इसने क्या दिया? अंधविश्वास,चाटुकारिता,चमचागिरी,अंधभक्ति, अवैज्ञानिकता को बढ़ावा और अंध मोदी भक्ति। ये आदमी हिंदी सिनेमा दर्शकों के लिए खलनायक है।
एक यूजर ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- राजनीति अपने आखिरी पड़ाव पर पहुच चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाने वाली देश की बेटियाँ कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। कौन बनेगा करोड़पति पर इस हफ्ते दिखाईं देंगी। अब आप लोग समझ सकते हैं ज्यादा कुछ लिख दूँगा तो एक विशेष पार्टी के अंध भक्त लोगों को मिर्ची लग जायगी।
एक अन्य यूजर ने लिखा- मोदी की चाटुकारिता करनी थी तो कम से कम वर्दी के बजाय आम लिबास में आतीं आप लोग, वह भी सेना से इस्तीफा दे कर। प्राइवेट शो पर शर्मनाक बयानबाजी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा। इन्हें अब कोर्ट मार्शल कर सजा मिलनी चाहिए।
एक्स पर एक यूजर ने लिखा- इंडिया फिर से एक बार गुलाम हो गया है 2014 के बाद यहां कुछ भी हो सकता है जो आपने कभी नहीं देखा होगा बीजेपी वाला वो सब करता है इतिहास गवाह है इंडिया माई रिपिस्ट वाले को बख्शा नहीं गया लेकिन बीजेपी वाले पावर दिए हुए हैं।