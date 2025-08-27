‘पूरा गुजरात जल जाता यदि नरेंद्र मोदी…’ पूर्व राज्यसभा सांसद ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर किया ये बड़ा दावा

Gujarat Riots 2002: पूर्व राज्यसभा सांसद और सिख मुद्दों के वकील तरलोचन सिंह ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्थिति से निपटने की भी प्रशंसा की। उन्होंने दावा किया कि कारसेवकों को शवों को अपने गांवों में ले जाने से रोकने के मोदी के फैसले से दंगों को रोकने में मदद मिली। मोदी के फैसले से ही पूरे गुजरात में दंगे फैसने से रूके।