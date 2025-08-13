Patrika LogoSwitch to English

राहुल गांधी की जान को खतरा मामले में आया ट्विस्ट, कांग्रेस नेता ने किया ये दावा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वकील ने पुणे की अदालत में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को राजनीतिक लड़ाइयों और उनके खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता की वंशावली के कारण उन्हें जान को खतरा है। 

भारत

Ashib Khan

Aug 13, 2025

पुणे कोर्ट में वकील ने याचिका दायर कर कहा- राहुल गांधी को जान को खतरा है (Photo-IANS)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जान को खतरा मामले में नया मोड़ आया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी के वकील ने उनसे सलाह लिए बिना या उनकी सहमति लिए बिना ही उनकी जान को खतरा बताते हुए अदालत में एक लिखित बयान दायर किया था। राहुल गांधी इससे पूरी तरह असहमत हैं। इसलिए कल उनके वकील अदालत से यह लिखित बयान वापस ले लेंगे।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वकील ने पुणे की अदालत में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को राजनीतिक लड़ाइयों और उनके खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता की वंशावली के कारण उन्हें जान को खतरा है। 

बीजेपी नेता ने कहा ‘आतंकवादी’

कांग्रेस नेता की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल करने वाले वकील मिलिंद पवार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बीजेपी नेता आरएन बिट्टू ने राहुल गांधी को "आतंकवादी" कहा है। उन्होंने कथित तौर पर यह भी बताया कि भाजपा नेता तरविंदर मारवाह ने भी राहुल गांधी को खुली धमकी देते हुए कहा था कि उन्हें "अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना उनकी दादी जैसी ही हालत हो सकती है।"

सावरकर और गोडसे परिवार से बताए संबंध

मामले में शिकायतकर्ता सत्याकी के सावरकर और गोडसे परिवार से संबंध होने का हवाला देते हुए पवार ने बताया कि किस तरह उनके प्रभाव का दुरुपयोग किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद के वकील के मुताबिक शिकायतकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि हिंसक और असंवैधानिक प्रवृत्तियों से जुड़ी रही है।

राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा

समाचार एजेंसी ANI से राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कहा कि पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो वोट की चोरी है और कुछ लोग इस बात को लेकर राहुल गांधी से नाखुश हैं। यह तथ्य अदालत के सामने रिकॉर्ड में आना चाहिए और इसी आधार पर मैंने यह अर्जी दाखिल की है।

‘राहुल गांधी को मिल चुकी है धमकी’

उन्होंने आगे कहा कि दो सांसद पहले ही राहुल गांधी को धमकी दे चुके हैं। एक, रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को देश का नंबर एक आतंकवादी कहा था। भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को धमकी दी है कि तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैंने राहुल गांधी के खिलाफ इस स्थिति का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए यह अर्जी दाखिल की है। यह स्थिति अदालत के सामने रिकॉर्ड में आनी चाहिए। 

अदालत ने अर्जी की स्वीकार

वकील ने कहा कि अर्जी दाखिल करने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है। मामला लंबित है। राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी घटना हो सकती है और हमने अर्जी दाखिल की है।

राहुल गांधी

Published on:

13 Aug 2025 09:00 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी की जान को खतरा मामले में आया ट्विस्ट, कांग्रेस नेता ने किया ये दावा

