राहुल गांधी की जान को खतरा मामले में आया ट्विस्ट, कांग्रेस नेता ने किया ये दावा

उन्होंने आगे कहा कि दो सांसद पहले ही राहुल गांधी को धमकी दे चुके हैं। एक, रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को देश का नंबर एक आतंकवादी कहा था। भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को धमकी दी है कि तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैंने राहुल गांधी के खिलाफ इस स्थिति का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए यह अर्जी दाखिल की है। यह स्थिति अदालत के सामने रिकॉर्ड में आनी चाहिए।