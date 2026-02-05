सुबह-सुबह पटरी से अचानक उतर गए एक्सप्रेस ट्रेन के तीन डिब्बे, सहमे यात्रियों से रेल अधिकारियों ने क्या कहा?

ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पटरी से उतरने के कारण तेज आवाज सुनने और जोरदार झटका लगने से वे डर गए थे। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।