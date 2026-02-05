5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सुबह-सुबह पटरी से अचानक उतर गए एक्सप्रेस ट्रेन के तीन डिब्बे, सहमे यात्रियों से रेल अधिकारियों ने क्या कहा?

ओडिशा के जाजपुर जिले में जाखपुरा के पास गुरुवार सुबह चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22611) के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 05, 2026

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

ओडिशा के जाजपुर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। जाखपुरा के पास चेन्नई सेंट्रल से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के तीन डिब्बे गुरुवार सुबह पटरी से उतर गए।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के सूत्रों ने बताया कि घटना के समय ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

रेलवे की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ट्रेन नंबर 22611 चेन्नई-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस आज सुबह 08:51 बजे जाखपुरा यार्ड से गुजरते समय मामूली रूप से पटरी से उतर गई।

दो जनरल डिब्बे भी पटरी से उतरे

बयान में आगे कहा गया कि यार्ड की सीमा के अंदर एक एसी कोच और दो जनरल कोच पटरी से उतर गए। घटना के समय ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी। किसी यात्री की जान का नुकसान या चोट नहीं लगी है।

रेलवे ने यह भी बताया कि इस मामूली पटरी से उतरने के कारण यात्री ट्रेन संचालन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। पटरी से उतरने के बाद, रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि प्रभावित यात्रियों को अन्य खाली कोचों में ठीक से बैठाया जाए।

एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को रवाना किया गया

रेलवे ने आगे कहा- सूचना मिलते ही, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट को तुरंत 08:53 बजे भेजा गया।

मीडिया से बात करते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक राउत ने बताया कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए खड़गपुर डिवीजन में आवश्यकतानुसार ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बहाली और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

रेल अधिकारी ने क्या कहा?

रेलवे अधिकारियों द्वारा साझा की गई ताजा जानकारी के अनुसार, प्रभावित ट्रेन नंबर 22611 चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को प्रभावित कोचों को सुरक्षित रूप से अलग करने के बाद पटरी से उतरने वाली जगह से हटा दिया गया है। दोनों दिशाओं में ट्रेन संचालन सामान्य हो गया है।

यात्री सहमे तो अधिकारियों ने क्या कहा?

ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पटरी से उतरने के कारण तेज आवाज सुनने और जोरदार झटका लगने से वे डर गए थे। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें

कटनी स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा टला, मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरने से हड़कंप
कटनी
Railway Accident Avert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 03:31 pm

Hindi News / National News / सुबह-सुबह पटरी से अचानक उतर गए एक्सप्रेस ट्रेन के तीन डिब्बे, सहमे यात्रियों से रेल अधिकारियों ने क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.