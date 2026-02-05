सुबह-सुबह पटरी से अचानक उतर गए एक्सप्रेस ट्रेन के तीन डिब्बे, सहमे यात्रियों से रेल अधिकारियों ने क्या कहा?

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)
ओडिशा के जाजपुर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। जाखपुरा के पास चेन्नई सेंट्रल से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के तीन डिब्बे गुरुवार सुबह पटरी से उतर गए।
ईस्ट कोस्ट रेलवे के सूत्रों ने बताया कि घटना के समय ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
रेलवे की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ट्रेन नंबर 22611 चेन्नई-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस आज सुबह 08:51 बजे जाखपुरा यार्ड से गुजरते समय मामूली रूप से पटरी से उतर गई।
बयान में आगे कहा गया कि यार्ड की सीमा के अंदर एक एसी कोच और दो जनरल कोच पटरी से उतर गए। घटना के समय ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी। किसी यात्री की जान का नुकसान या चोट नहीं लगी है।
रेलवे ने यह भी बताया कि इस मामूली पटरी से उतरने के कारण यात्री ट्रेन संचालन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। पटरी से उतरने के बाद, रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि प्रभावित यात्रियों को अन्य खाली कोचों में ठीक से बैठाया जाए।
रेलवे ने आगे कहा- सूचना मिलते ही, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट को तुरंत 08:53 बजे भेजा गया।
मीडिया से बात करते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक राउत ने बताया कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए खड़गपुर डिवीजन में आवश्यकतानुसार ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बहाली और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।
रेलवे अधिकारियों द्वारा साझा की गई ताजा जानकारी के अनुसार, प्रभावित ट्रेन नंबर 22611 चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को प्रभावित कोचों को सुरक्षित रूप से अलग करने के बाद पटरी से उतरने वाली जगह से हटा दिया गया है। दोनों दिशाओं में ट्रेन संचालन सामान्य हो गया है।
ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पटरी से उतरने के कारण तेज आवाज सुनने और जोरदार झटका लगने से वे डर गए थे। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग