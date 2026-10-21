टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में शिवसेना का बयान, कहा- सलमान खान का नाम घसीटना गलत

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में सलमान खान का नाम घसीटे जाने पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। इस पर शिवसेना नेता शाइना एनसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि टाइगर श्रॉफ की छवि साफ-सुथरी रही है और वह किसी विवाद में शामिल नहीं रहे हैं। ऐसे में उन पर हमले को सलमान खान से उनकी नजदीकी से जोड़कर देखना सही नहीं है।