टीएमसी को लगा एक और झटका, पूर्व मेयर और दो बार के विधायक सब्यसाची दत्ता गिरफ्तार

59 वर्षीय सब्यसाची टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। सब्यसाची टीएमसी के प्रभावशाली स्थानीय नेता माने जाते हैं और बिधाननगर के साथ ही न्यू टाउन क्षेत्र में भी उनका काफी प्रभाव है। वह राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र से 2011 से 2021 तक दो बार विधायक रह चुके हैं। 2015 में वह बिधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले मेयर बने। 2019 में सब्यसाची ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया था और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें बंगाल में बीजेपी का सचिव भी बनाया गया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद सब्यसाची ने यह भी कहा था कि बंगाल दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। हालांकि 2021 में सब्यसाची ने बीजेपी को छोड़ दिया और वापस टीएमसी में शामिल हो गए। 2026 के विधानसभा चुनाव में बारासत सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। वह बिधाननगर नगर निगम के वॉर्ड नंबर 31 से पार्षद भी हैं।