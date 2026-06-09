9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टीएमसी को लगा एक और झटका, पूर्व मेयर और दो बार के विधायक सब्यसाची दत्ता गिरफ्तार

TMC Leader Arrested: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Tanay Mishra

Jun 09, 2026

Sabyasachi Dutta

सब्यसाची दत्ता (File Photo)

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में टीएमसी (TMC) नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शुभेन्दु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के सीएम बनने के बाद से ही राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं सब्यसाची दत्ता (Sabyasachi Dutta) की, जिन्हें देर रात राजारहाट स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बिधाननगर उत्तर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया।

किस वजह से हुए गिरफ्तार?

सब्यसाची को करोड़ों की जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सॉल्ट लेक के एक व्यवसायी ने सब्यसाची पर आरोप लगाया कि टीएमसी नेता ने उससे लगभग 1 करोड़ 5 लाख रूपए की जबरन वसूली की। शिकायतकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत भी पुलिस स्टेशन में जमा कराए, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने पहले राजारहाट फ्लैट पर जाकर सब्यसाची से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।

सब्यसाची ने किया आरोप से इनकार

सब्यसाची ने अपने खिलाफ लगे आरोप से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करवाया गया है।

टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं सब्यसाची

59 वर्षीय सब्यसाची टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। सब्यसाची टीएमसी के प्रभावशाली स्थानीय नेता माने जाते हैं और बिधाननगर के साथ ही न्यू टाउन क्षेत्र में भी उनका काफी प्रभाव है। वह राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र से 2011 से 2021 तक दो बार विधायक रह चुके हैं। 2015 में वह बिधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले मेयर बने। 2019 में सब्यसाची ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया था और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें बंगाल में बीजेपी का सचिव भी बनाया गया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद सब्यसाची ने यह भी कहा था कि बंगाल दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। हालांकि 2021 में सब्यसाची ने बीजेपी को छोड़ दिया और वापस टीएमसी में शामिल हो गए। 2026 के विधानसभा चुनाव में बारासत सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। वह बिधाननगर नगर निगम के वॉर्ड नंबर 31 से पार्षद भी हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TMC

Updated on:

09 Jun 2026 09:43 am

Published on:

09 Jun 2026 09:07 am

Hindi News / National News / टीएमसी को लगा एक और झटका, पूर्व मेयर और दो बार के विधायक सब्यसाची दत्ता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इंडिया गठबंधन की मीटिंग में CPM नेता ने कांग्रेस को बताया ‘धोखेबाज’, कहा- एमके स्टालिन के साथ नीतीश कुमार जैसा किया व्यवहार

Opposition Alliance
राष्ट्रीय

कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

KHAN SIR
राष्ट्रीय

TMC सांसद सौगत राय ने माना, पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद ममता नहीं रख पाई पार्टी को एकजुट

Mamata Banerjee and Saugata Roy
राष्ट्रीय

Bengal Politics: क्या TMC सांसद युसुफ पठान भी मोदी सरकार का करेंगे समर्थन? बागी नेता ने बता दिया सब कुछ

Berhampore seat controversy
राष्ट्रीय

TMC के सांसदों-विधायकों के पाला बदलने की पूरी कहानी, ममता ने भाईपो अभिषेक के लिए क्या पार्टी कर दी कुर्बान?

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.