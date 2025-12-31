‘उंगली नीचे करके बात करो’, बैठक के दौरान CEC और अभिषेक बनर्जी के बीच हुई बहस

SIR Meeting Row: पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन से जुड़े मुद्दे को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। बैठक के बाद TMC सांसद ने CEC पर गंभीर आरोप लगाए और दोनों के बीच बहस भी हुई। बनर्जी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि उंगली नीचे करके बात करो।