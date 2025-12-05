2 दिन में तीसरी बार मिली बम की धमकी, ईमेल के बाद एमिरेट्स के विमान की करवाई गई लैंडिंग

फिलहाल अभी तक विमान में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है। यह लगातार दूसरा दिन है जब हैदराबाद एयरपोर्ट को बम की झूठी धमकी मिली है। कल (4 दिसंबर) को भी दो अलग-अलग ईमेल आए थे, जिनमें इंडिगो की मदीना-हैदराबाद और शारजाह-हैदराबाद फ्लाइट्स को निशाना बनाया गया था। उनमें से एक फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा था।