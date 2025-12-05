2 दिन में तीसरी बार मिली बम की धमकी, ईमेल के बाद एमिरेट्स के विमान की करवाई गई लैंडिंग

एमिरेट्स के विमान को मिली बम की धमकी (X)
Emirates Flight Bomb Threat: राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) को शुक्रवार सुबह एक बार फिर बम होने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इस बार धमकी एमिरेट्स की फ्लाइट EK526 (दुबई-हैदराबाद) को लेकर थी।
एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, सुबह करीब 7:30 बजे हवाई अड्डे के आधिकारिक कस्टमर केयर ईमेल पर धमकी भरा संदेश आया, जिसमें दावा किया गया कि फ्लाइट EK526 में बम रखा गया है। सूचना मिलते ही पूरे एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि फ्लाइट निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे पूरी तरह सुरक्षित रूप से हैदराबाद उतर गई।
फिलहाल अभी तक विमान में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है। यह लगातार दूसरा दिन है जब हैदराबाद एयरपोर्ट को बम की झूठी धमकी मिली है। कल (4 दिसंबर) को भी दो अलग-अलग ईमेल आए थे, जिनमें इंडिगो की मदीना-हैदराबाद और शारजाह-हैदराबाद फ्लाइट्स को निशाना बनाया गया था। उनमें से एक फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा था।
पुलिस और साइबर सेल इन सभी ईमेल की उत्पत्ति और भेजने वाले की तलाश में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में धमकियां होक्स (फर्जी) प्रतीत हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही।
