Republic Day से पहले Punjab में रेलवे लाइन पर धमाका, RDX से ट्रेन उड़ाने का शक

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, घटना रात करीब 11 बजे की है। जब मालगाड़ी फ्रेट कोरिडोर रेल लाइन से गुजर रही थी। तभी मालगाड़ी का इंजन खानपुर फाटकों के पास पहुंचा और जोरदार धमाका हो गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रेलवे लाइन का लगभग 12 फीट हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया। रेलवे ट्रैक और उसमें लगे स्लीपर के टुकड़े हो गए। रेलवे अधिकारी ने कहा कि धमाका कैसे हुआ? इसकी जांच की जा रही है।