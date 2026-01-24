Republic Day से पहले Punjab में रेलवे लाइन पर धमाका, RDX से ट्रेन उड़ाने का शक

मालगाड़ी (फोटो सोर्स: पत्रिका)
पंजाब में गणतंत्र दिवस से ठीक 48 घंटे पहले पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में रेलवे लाइन पर धमाका हुआ है। इस धमाके में मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। धमाके के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल होने का शक जताया जा रहा है। इससे सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं।
सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, घटना रात करीब 11 बजे की है। जब मालगाड़ी फ्रेट कोरिडोर रेल लाइन से गुजर रही थी। तभी मालगाड़ी का इंजन खानपुर फाटकों के पास पहुंचा और जोरदार धमाका हो गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रेलवे लाइन का लगभग 12 फीट हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया। रेलवे ट्रैक और उसमें लगे स्लीपर के टुकड़े हो गए। रेलवे अधिकारी ने कहा कि धमाका कैसे हुआ? इसकी जांच की जा रही है।
