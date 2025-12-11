अरुणाचल में हुआ दर्दनाक हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक; 22 की मौत

अरुणाचल प्रदेश में 22 लोगों की मौत (File Photo)
अरुणाचल प्रदेश के अनजॉ जिले के हयुलियांग इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मजदूरों से भरा एक ट्रक 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। 13 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है। फिलहाल बचाव कार्य भी जारी है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना मिथुनगना और मैलांग बस्ती के बीच स्थित लैलांग बस्ती में हुई। ये सभी असम से मजदूरी करने आए थे।
पहाड़ी से फिसलकर ट्रक 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें सवार लोगों में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बचाव दल भेज दिया है।
नोट- खबर अपडेट हो रही है।
