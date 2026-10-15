Rahul Gandhi Vote Theft Claim: राहुल गांधी के दावे पर भाजपा का पलटवार: ‘2026 में टीवीके की जीत क्या धांधली थी?’

2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के सियासी समीकरण काफी बदले हैं। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की सफलता ने राज्य के पारंपरिक द्रविड़ मॉडल के सामने एक नई चुनौती पेश की है। ऐसे में कांग्रेस का टीवीके के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होना और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि टीवीके और कांग्रेस इस तीखे हमले का क्या जवाब देती हैं।