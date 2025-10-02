Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

TVK Karur Stampede: क्या विजय को अपने साथ लाना चाहती है BJP? करूर भगदड़ के बाद सामने आई नई रणनीति!

तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और अन्य केंद्रीय पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुनी करने की चर्चा है, जिससे तमिलनाडु में राजनीतिक तनाव कम हो सके

2 min read

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Oct 02, 2025

तमिल स्टार से राजनेता बने विजय। (फोटो- IANS)

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ से 41 लोगों की जान चली गई है। अब यह खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार तमिल स्टार से राजनेता बने विजय की सुरक्षा और बढ़ाने के बारे में सोच रही है। जिसका मकसद चुनाव से जुड़ा है।

दरअसल, भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आईएएनएस ने बताया कि विजय को सौंपे गए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और अन्य केंद्रीय पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुनी करने पर चर्चा चल रही है। यह कदम तमिलनाडु में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच उठाया गया है।

तमिलनाडु में प्रमुख चेहरा बन गए हैं विजय

हाल के घटनाक्रमों के बाद द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) और उसके सहयोगियों के लंबे समय से प्रभुत्व वाले राज्य में विजय एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। भाजपा के रणनीतिकारों के अनुसार, डीएमके के मजबूत गठबंधन को हराने के लिए एक मजबूत और व्यापक आधार वाले विपक्षी मोर्चे की आवश्यकता है।

पार्टी सूत्रों का मानना ​​है कि लोकसभा चुनाव से पहले एआईडीएमके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में वापस लाने के पीछे यही तर्क था। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में एनडीए की संभावनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एआईडीएमके नेतृत्व के साथ सामंजस्य बिठाने में अहम भूमिका निभाई।

सर्वे से क्या मिली जानकारी?

हालांकि, हालिया सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन अभी भी अच्छी बढ़त बनाए हुए है और एआईडीएमके-भाजपा की साझेदारी से अकेले संतुलन बदलने की संभावना नहीं है।

नतीजतन, वरिष्ठ भाजपा नेता तमिलनाडु वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय को एनडीए में शामिल करने के तरीके तलाश रहे हैं, क्योंकि वे टीवीके की व्यापक लोकप्रियता और डीएमके-विरोधी रुख को संभावित रूप से निर्णायक कारक मान रहे हैं, लेकिन यह संपर्क प्रक्रिया जटिल रही है।

इस वजह से दुविधा में पड़े बड़े नेता

डीएमके की आलोचना करने के अलावा विजय ने सार्वजनिक रूप से एआईडीएमके और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है, जिससे अमित शाह और एआईडीएमके प्रमुख एडप्पादी के। पलानीस्वामी दुविधा में पड़ गए हैं कि आगे क्या किया जाए।

करूर की भगदड़ ने अब राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। सबसे पहले टीवीके समर्थकों ने भगदड़ को लेकर डीएमके पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद एआईएडीएमके और भाजपा ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर दी। राजनीटिक दलों का कहना है कि न्याय के लिए एक स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार

विशेषज्ञों का कहना है कि यह द्रमुक विरोधी भावना को मजबूत करने और विजय के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने की एक व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है।

अमित शाह ने हाल ही में विजय से संपर्क किया, जिसे आधिकारिक तौर पर सहानुभूति का एक कदम बताया गया, लेकिन व्यापक रूप से इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया।

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह बातचीत तमिलनाडु के उभरते राजनीतिक परिदृश्य में घनिष्ठ समन्वय और संभवतः गठबंधन वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

