TVK Karur Stampede: क्या विजय को अपने साथ लाना चाहती है BJP? करूर भगदड़ के बाद सामने आई नई रणनीति!

तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और अन्य केंद्रीय पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुनी करने की चर्चा है, जिससे तमिलनाडु में राजनीतिक तनाव कम हो सके 2 min read