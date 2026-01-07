7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे दो बदमाश गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर्स से था संपर्क

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लुधियाना से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 07, 2026

punjab DGP

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

पंजाब पुलिस ने टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश विदेश में बैठे अपने आका के संपर्क में थे। पंजाब DGP गौरव यादव ने कहा कि मोहाली की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने लुधियाना की काउंटर इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बदमाशों को धर दबोचा है।

खालिस्तान कमांडो फोर्सेज के संपर्क में थे बदमाश

पंजाब DGP ने कहा कि आरोपी के पास से एक 9MM की पिस्टल और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी खालिस्तान कमांडों फोर्सेज और कट्टरपंथी विचारधारा वाले ब्रिटेन और जर्मनी में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। आरोपियों ने अपने आकाओं के निर्देश पर लुधियाना के प्रमुख सरकारी दफ्तरों की रेकी की थी। इसके अलावा दोनों को ओवर ग्राउंड वर्क का काम भी सौंपा गया था।

DGP ने कहा कि मोहाली में दोनों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी तहकीकात की जा रही है। पंजाब पुलिस ने बीते दिनों ही अर्श डल्ला गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक दिया था। पंजाब पुलिस ने गैंग के सदस्यों के पास से चार अवैध पिस्टल के साथ चार मैगजीन और 26 कारतूस बरामद किए थे।

टारगेट किलिंग को अंजाम देने की प्लानिंग

डीजीपी यादव ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी टारगेट किलिंग को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। एक आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए कनाडा से बठिंडा आया था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (बठिंडा) अमनीत कोंडल ने कहा कि पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने गैंग के बीच चल रही दुश्मनी में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में, DGP यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बुधवार को अपनी टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-330-1100 एक्टिवेट कर दी है, जो "नागरिकों के लिए धमकियों, जबरन वसूली और संगठित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक सीधा, गोपनीय चैनल है"।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 12:30 pm

Hindi News / National News / टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे दो बदमाश गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर्स से था संपर्क

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.