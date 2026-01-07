टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे दो बदमाश गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर्स से था संपर्क

डीजीपी यादव ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी टारगेट किलिंग को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। एक आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए कनाडा से बठिंडा आया था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (बठिंडा) अमनीत कोंडल ने कहा कि पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने गैंग के बीच चल रही दुश्मनी में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में, DGP यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बुधवार को अपनी टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-330-1100 एक्टिवेट कर दी है, जो "नागरिकों के लिए धमकियों, जबरन वसूली और संगठित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक सीधा, गोपनीय चैनल है"।