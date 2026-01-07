टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे दो बदमाश गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर्स से था संपर्क

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क
पंजाब पुलिस ने टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश विदेश में बैठे अपने आका के संपर्क में थे। पंजाब DGP गौरव यादव ने कहा कि मोहाली की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने लुधियाना की काउंटर इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बदमाशों को धर दबोचा है।
पंजाब DGP ने कहा कि आरोपी के पास से एक 9MM की पिस्टल और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी खालिस्तान कमांडों फोर्सेज और कट्टरपंथी विचारधारा वाले ब्रिटेन और जर्मनी में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। आरोपियों ने अपने आकाओं के निर्देश पर लुधियाना के प्रमुख सरकारी दफ्तरों की रेकी की थी। इसके अलावा दोनों को ओवर ग्राउंड वर्क का काम भी सौंपा गया था।
DGP ने कहा कि मोहाली में दोनों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी तहकीकात की जा रही है। पंजाब पुलिस ने बीते दिनों ही अर्श डल्ला गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक दिया था। पंजाब पुलिस ने गैंग के सदस्यों के पास से चार अवैध पिस्टल के साथ चार मैगजीन और 26 कारतूस बरामद किए थे।
डीजीपी यादव ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी टारगेट किलिंग को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। एक आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए कनाडा से बठिंडा आया था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (बठिंडा) अमनीत कोंडल ने कहा कि पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने गैंग के बीच चल रही दुश्मनी में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में, DGP यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बुधवार को अपनी टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-330-1100 एक्टिवेट कर दी है, जो "नागरिकों के लिए धमकियों, जबरन वसूली और संगठित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक सीधा, गोपनीय चैनल है"।
