‘दो लोगों ने 160 सीट पर जीत की दी थी गारंटी, लेकिन राहुल गांधी ने…’, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार ने किया बड़ा दावा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले दिल्ली में दो लोग उनसे मिलने आए थे। इन लोगों ने महाविकास अघाड़ी को 288 में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी, लेकिन मैंने और राहुल गांधी ने मना कर दिया।