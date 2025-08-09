‘दो लोगों ने 160 सीट पर जीत की दी थी गारंटी, लेकिन राहुल गांधी ने…’, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार ने किया बड़ा दावा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले दिल्ली में दो लोग उनसे मिलने आए थे। इन लोगों ने महाविकास अघाड़ी को 288 में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी, लेकिन मैंने और राहुल गांधी ने मना कर दिया।
शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वे 288 में से 160 सीटें जीतेंगे। हालांकि, मैंने उन्हें ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उन दोनों को राहुल गांधी से मिलवाया, लेकिन यह मेरा और राहुल गांधी का फ़ैसला था कि हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।
शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा देने की अपील की है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सांसद बनते समय शपथ ली थी। इसलिए अलग से शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चुनाव आयोग इस पर ज़ोर दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं है।
NCP (SP) प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। लोगों का संसदीय लोकतंत्र प्रणाली पर संदेह करना उचित नहीं है। इसकी उचित जांच होनी चाहिए।
राहुल गांधी के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस के बयान का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। फिर बीजेपी या उनके मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए आगे आने की क्या जरूरत है? शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए।
शरद पवार ने कहा कि हम चुनाव आयोग से जवाब चाहते हैं। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। अगर हमारी जानकारी गलत है, तो उन्हें देश को बताना चाहिए। अगर नहीं, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके लिए संसद में हमारे सभी साथी चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे।