MBZ Visit: शेख मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा, सिर्फ ढाई घंटे की ‘पॉवर विजिट’ के मायने

Strategic Engagement:संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Sheikh Mohamed bin Zayed) की सोमवार को हुई भारत यात्रा से कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। यह दौरा अपनी संक्षिप्त अवधि के कारण खास चर्चा में है। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली नेताओं में शामिल किए गए शेख मोहम्मद बिन जायद मात्र ढाई घंटे के लिए भारत आए, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात के मायने बहुत बड़े हैं।