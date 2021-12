जन्म के समय अस्पताल में ही बच्चों को मिल जाएगा आधार नंबर, जानिए क्या है UIDAI का प्लान

अब जल्द ही अस्पताल में जन्म के समय ही बच्चों को आधार नंबर दे दिया जाएगा। दरअसल, भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जल्द ही अब अस्पताल में जन्में नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है।

नई दिल्ली। आज आधार कार्ड देश में हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है कि मां-बाप बेहद कम उम्र में ही अपने बच्चों के भी आधार कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही अस्पताल में जन्म के समय ही बच्चों को आधार नंबर दे दिया जाएगा। दरअसल, भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जल्द ही अब अस्पताल में जन्में नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अस्पतालों को भी जल्द ही आधार एनरोलमेंट की सुविधा दे दी जाएगी, इसके बाद अस्पताल में बच्चों के जन्म के समय ही उन्हें आधार नंबर दे दिया जाएगा। वहीं इससे परिजनों को भी सुविधा होगी, उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए अपने बच्चों के साथ ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

uidai will give aadhaar number to newborn babies in hospitals soon