‘अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए…’, किसकी ओर इशारा कर रहे नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Photo-IANS)
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसे समय में युवा पीढ़ी को आगे करने की वकालत की है, जब उनकी खुद की पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नितिन नबीन आज दोपहर 2 बजे नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल होंगे।
नागपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में नितिन गडकरी ने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (एआईडी) के अध्यक्ष आशीष काले द्वारा किया गया। आशिष काले के पिता मेरे मित्र हैं। ऐसे में जब युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो हमें धीरे-धीरे सेवानिवृत्त होना चाहिए और जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए और जब यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे, तब हमें कोई और काम करना चाहिए।
दिलचस्प बात यह है कि नितिन गडकरी की उम्र अभी 68 साल है। साल 2029 में उनकी उम्र 71 साल हो जाएगी। भाजपा ने 75 सीमा तय की है। हालांकि, पीएम मोदी साल 2025 में 75 का आकंड़ा पूरा कर चुके हैं। वहीं, बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी वह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कुछ महीनों पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कहा था कि अगले 15-20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। ऐसे में नितिन गडकरी के इस रिटायरमेंट वाले बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर में छह से आठ फरवरी तक आयोजित किए जा रहे ‘एडवांटेज विदर्भ एक्सपो’ का यह तीसरा वर्ष है। हमारे विदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे उद्यमी हैं। आगामी तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य विदर्भ को भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक मजबूत और उभरते विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री ने किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा सेवा क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया।
‘एडवांटेज विदर्भ एक्सपो’ में कपड़ा, प्लास्टिक, खनिज, कोयला, विमानन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों के उद्योगों की भागीदारी होगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग