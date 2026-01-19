‘अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए…’, किसकी ओर इशारा कर रहे नितिन गडकरी

दिलचस्प बात यह है कि नितिन गडकरी की उम्र अभी 68 साल है। साल 2029 में उनकी उम्र 71 साल हो जाएगी। भाजपा ने 75 सीमा तय की है। हालांकि, पीएम मोदी साल 2025 में 75 का आकंड़ा पूरा कर चुके हैं। वहीं, बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी वह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कुछ महीनों पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कहा था कि अगले 15-20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। ऐसे में नितिन गडकरी के इस रिटायरमेंट वाले बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।