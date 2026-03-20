20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी, पश्चिम बंगाल से आया कॉल, आवास की सुरक्षा बढ़ी

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह को धमकी भरा फोन कॉल आया। इसके बाद उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 20, 2026

Jayant Chaudhary

जयंत चौधरी (फोटो- IANS)

केंद्रीय राज्य मंत्री व राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। जयंत चौधरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से अनजान नंबर से कॉल आया। आरोपी ने उन्हें गोली मारने की धमकी। फोन कॉल आने के बाद जयंत चौधरी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

दो दिन पहले आया था कॉल

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के निजी सहायक विश्वेंद्र शाह ने मीडिया को बताया कि दो दिन पहले मंत्री जयंती चौधरी अपने आवास से संसद के लिए निकले थे। संसद पहुंचने के बाद एक फोन आया था। लगातार तीन से चार बार कॉल किए गए थे। एक बार जब फोन उठाया गया तो दूसरी तरफ से सीधे गोली मारने की धमकी दी गई थी। उसने बोला कि जो फोटो भेजी है वो देखी है या नहीं देखी है। मैंने फोन कट होने के बाद जैसे ही व्हाट्सअप पर फोटो को देखा तो उसमें मंत्री जयंत चौधरी की आधिकारिक यात्राओं का शेड्यूल था। उस शेड्यूल के साथ व्हाट्सअप पर भेजे गए एक फोटो में सीधे गोली मारने की बात का भी उल्लेख था।

दिल्ली पुलिस में मामले की शिकायत की गई

उन्होंने बताया कि जिस जिले में मंत्री का दौरा होता है, तो इसके लिए एक पूरा शेड्यूल होता है। उसे सिर्फ जिले के अधिकारियों के पास भेजा जाता है, लेकिन वह शेड्यूल धमकी देने वाले व्यक्ति के पास था। धमकी देने वाले व्यक्ति के पास मंत्री जयंत चौधरी के आगरा के कार्यक्रम का शेड्यूल था। जयंत चौधरी के निजी सहायक विश्वेंद्र शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस मामले को लेकर शिकायत दी गई है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। इसमें आरोपी की लोकेशन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेस हुई है। मतलब कि धमकी भरा कॉल बंगाल के मुर्शिदाबाद से आया था। आरोपी की पहचान इस्लाइल के रूप में हुई है।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव

बता दें कि, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे: पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा 29 अप्रैल 2026 को। मतगणना और परिणाम 4 मई 2026 को घोषित होंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Mar 2026 12:40 pm

Hindi News / National News / केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी, पश्चिम बंगाल से आया कॉल, आवास की सुरक्षा बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पालतू बिल्ली की मौत से लगा सदमा, 20 साल की छात्रा ने दुख में दी अपनी जान

Hyderabad News
राष्ट्रीय

अली खामेनेई की मौत को लेकर सरकार के रवैये पर Shashi Tharoor का बड़ा बयान, कहा- भले ही निंदा …

Congress MP Shashi Tharoor speaking on India's diplomatic stand regarding Ayatollah Ali Khamenei's death.
राष्ट्रीय

कठुआ रेप केस में बढ़ी वकील दीपिका पुष्कर की मुश्किलें, पुलिस पर लगाए ये आरोप

राष्ट्रीय

जंग के बीच होर्मुज स्टेट से कैसे निकल पाए भारत के जहाज, सामने आई बड़ी वजह

Iran-US War
राष्ट्रीय

भाई-बहन के रिश्तें को किया शर्मसार, शख्स ने बहन की हत्या कर कई टुकड़ों में काटा शव, फिर…

Hyderabad man killed sister
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.