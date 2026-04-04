राघव चड्ढा के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री, कहा- ATM के तौर पर उनकी भूमिका खत्म, शिवसेना ने भी AAP को दिखाया आइना

राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा- ATM के तौर पर राघव चड्ढा की भूमिका अब खत्म हो गई है। पंजाब से पैसे इकट्ठा करके केजरीवाल को देने की राघव चड्ढा की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। अब पंजाब में केजरीवाल का सीधा संपर्क है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आगे कहा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक ATM की तरह काम करते थे और अलग-अलग मामलों में अरविंद केजरीवाल के लिए फंड जुटाते थे। अब केजरीवाल ने ATM के बजाय एक बैंक ढूंढ लिया है।