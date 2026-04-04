राघव चड्ढा के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री, कहा- ATM के तौर पर उनकी भूमिका खत्म, शिवसेना ने भी AAP को दिखाया आइना

राघव चड्ढा और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू(Photo-IANS)
आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा को पद से हटाए जाने के बाद सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। राघव चड्ढा को पद से हटाने के बाद बीजेपी नेता AAP पर निशाना साध रहे हैं। इस विवाद में शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा भी सशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रख चुके हैं।
राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा- ATM के तौर पर राघव चड्ढा की भूमिका अब खत्म हो गई है। पंजाब से पैसे इकट्ठा करके केजरीवाल को देने की राघव चड्ढा की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। अब पंजाब में केजरीवाल का सीधा संपर्क है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आगे कहा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक ATM की तरह काम करते थे और अलग-अलग मामलों में अरविंद केजरीवाल के लिए फंड जुटाते थे। अब केजरीवाल ने ATM के बजाय एक बैंक ढूंढ लिया है।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि CM भगवंत मान जिस दिन केजरीवाल और उनकी टीम की बात सुनना बंद कर देंगे, उनका हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि CM भगवंत मान ने पंजाब के किसी व्यक्ति को सांसद बनाने के बजाय, ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया जो पंजाब का नहीं है, इसलिए ऐसा होना ही था। अगर कोई व्यक्ति सचमुच पंजाब का नहीं हो सकता तो वह आपकी पार्टी का कैसे हो सकता है?
AAP सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने पर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी है। संजय निरुपम ने कहा कि AAP सांसद राघव चड्ढा के 'पर कतरने' का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले और अन्य तमाम घोटालों में जेल गए थे तो शायद उनके समर्थन में राघव चड्ढा नहीं आए थे। जैसे बाकी सभी लोग केजरीवाल को ईमानदार बता रहे थे, वैसे ही AAP की अपेक्षा थी कि राघव चड्ढा भी उनको ईमानदार बताएं।
संजय निरुपम ने कहा कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदार नहीं बताया तो अब जो भ्रष्टाचार के समर्थक लोग हैं। वे भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राघव चड्ढा राज्यसभा में आम आदमी से जुड़े मुद्दों को सशक्त तरीके से उठाते हैं, लेकिन AAP जो खुद को आम आदमी की पार्टी मानती है, वो आम आदमी के मुद्दे पर बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
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