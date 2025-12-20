20 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

US Attack on ISIS: सोती रही दुनिया और अमेरिका ने छेड़ दी जंग, कहा- ‘ये है बदले की कार्रवाई’

US Attack on ISIS: अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है।

2 min read
भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 20, 2025

Trump India Migration Impact

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

US Attack on ISIS: अमेरिका ने शुक्रवार देर रात सीरिया में इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह हमला दो अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद बदले की कार्रवाई के तहत किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ISIS के खिलाफ 'ऑपरेशन हॉकआई' को मंजूरी दी।

अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक सीरिया में अलग-अलग जगहों पर ISIS के 12 ठिकानों पर बम बरसाए गए। इनमें आतंकियों के ठहरने की जगह, हथियार रखने के गोदाम और दूसरी जगह शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि यह बदले की कार्रवाई है। यह किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि उन लोगों को जवाब है, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मारा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की लीडरशिप में अमेरिका अपने लोगों की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटेगा।

13 दिसंबर को ISIS हमले में मारे गए

दरअसल, 13 दिसंबर को सीरिया में एक हमले में अमेरिका के दो सैनिक और उनके साथ काम कर रहा एक लोकल ट्रांसलेटर मारा गया था। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ISIS के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया। इनमें करीब 23 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया।

सैनिकों की मौत के बाद ट्रंप ने बदले की कही थी बात

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीरिया में अब हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते मारे गए बहादुर सैनिकों के शव पूरे सम्मान के साथ अमेरिका लाए गए। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिकी सेना सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमला कर रही है। सीरिया ने लंबे समय से बहुत खून-खराबा और हिंसा देखी है, लेकिन अगर ISIS को वहां से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तो देश का भविष्य अच्छा हो सकता है। सीरिया की असद सरकार इस कार्रवाई में हमारा पूरा समर्थन कर रही है।

Published on:

20 Dec 2025 08:33 am

US Attack on ISIS: सोती रही दुनिया और अमेरिका ने छेड़ दी जंग, कहा- 'ये है बदले की कार्रवाई'

