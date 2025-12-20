US Attack on ISIS: सोती रही दुनिया और अमेरिका ने छेड़ दी जंग, कहा- ‘ये है बदले की कार्रवाई’

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीरिया में अब हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते मारे गए बहादुर सैनिकों के शव पूरे सम्मान के साथ अमेरिका लाए गए। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिकी सेना सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमला कर रही है। सीरिया ने लंबे समय से बहुत खून-खराबा और हिंसा देखी है, लेकिन अगर ISIS को वहां से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तो देश का भविष्य अच्छा हो सकता है। सीरिया की असद सरकार इस कार्रवाई में हमारा पूरा समर्थन कर रही है।