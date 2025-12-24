‘हमें मार दिया जाएगा’, कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर बोली पीड़िता, कहा- न्याय के लिए SC जाऊंगी

बीजेपी के पूर्व विधायक सेंगर की अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा- उन्नाव रेप मामले में पीड़िता की सुरक्षा को खतरे की आशंका मात्र से कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अदालतें केवल इस आशंका के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि सुरक्षा एजेंसियां अपने कर्तव्य में विफल हो सकती हैं।