24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हमें मार दिया जाएगा’, कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर बोली पीड़िता, कहा- न्याय के लिए SC जाऊंगी

पीड़िता की मां ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला। वे मेरी बेटी को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। ये सुरक्षाकर्मी हम सबको मारना चाहते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 24, 2025

Unnao rape case,Kuldeep Singh Sengar bail,Supreme Court challenge,Delhi High Court decision,

कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत (Photo-IANS)

Unnao rape case: उन्नाव रेप मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता का बयान सामने आया है। पीड़िता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला उनके परिवार के लिए काल के समान है। अब वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

बीजेपी के पूर्व विधायक सेंगर की अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा- उन्नाव रेप मामले में पीड़िता की सुरक्षा को खतरे की आशंका मात्र से कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अदालतें केवल इस आशंका के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि सुरक्षा एजेंसियां अपने कर्तव्य में विफल हो सकती हैं। 

इन शर्तों के साथ दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देते हुए कई शर्तें रखीं, जिनमें यह शामिल है कि वह पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और वह पीड़िता या उसकी मां को धमकी नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुलदीप सेंगर शर्तों का उल्लंघन करता है तो जमानत अपने आप रद्द हो जाएगी।

विरोध की नहीं दी थी अनुमति

बता दें कि बुधवार को पीड़िता ने मंडी हाउस में मीडिया को संबोधित करने की योजना बनाई थी। हालांकि सीआरपीएफ की सुरक्षा के चलते बस नहीं रुकी। अधिकारियों ने बताया कि मंडी हाउस या इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी और दोनों को या तो जंतर-मंतर ले जाया जाना था या उनके घर वापस भेजा जाना था।

‘हम अपनी जान दे देंगे’

पीड़िता की मां ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला। वे मेरी बेटी को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। ये सुरक्षाकर्मी हम सबको मारना चाहते हैं। वे मेरी बेटी को CRPF की गाड़ी में ले गए। कुलदीप सेंगर की बेल कैंसिल होनी चाहिए; नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें मार दिया जाएगा। 

पीड़िता की सुरक्षा को लेकर क्या बोला कोर्ट?

पीड़िता की सुरक्षा के संबंध में, अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसे सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलती रहेगी और उसने उस क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया जहां वह रह रही है कि वे व्यक्तिगत रूप से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसकी निगरानी करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 05:56 pm

Hindi News / National News / ‘हमें मार दिया जाएगा’, कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर बोली पीड़िता, कहा- न्याय के लिए SC जाऊंगी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.