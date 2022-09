Twitter पर योगी आदित्यनाथ का जलवा, राहुल गांधी को छोड़ा पीछे, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी काफी आगे निकले UP CM

UP CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहते है। अपनी कामकाज के साथ-साथ वो देश-विदेश के प्रमुख मसलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया ट्विट कर देते हैं। उनकी इस सक्रियता के कारण ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

UP CM Yogi Adityanath Twitter Following Cross Rahul Gandhi and many other central Minister