Ex CM Security: ‘आप आखिर क्या साजिश रच रहे हैं?’ टीएमसी ने CM शुभेन्दु अधिकारी से पूछा, बंगाल में ममता बनर्जी की सुरक्षा घटाने पर बवाल

Mamata Banerjee security reduced: बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात जेड-श्रेणी के सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया गया है। बंगाल चुनाव में हारने के बाद टीएमसी को बगावत का तो सामना करना ही पड़ रहा था, अब उनकी सुरक्षा घटाने पर भी बवाल मच गया है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे साजिश और बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी के सुरक्षाकर्मियों को हटा कर गलत किया है। टीएमसी प्रमुख की सुरक्षा में कटौती पर टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा, "यह ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान है।'