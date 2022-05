उत्तराखंड में जनता को लगेगा बिजली का झटका! कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में सरकार

देशभर के कई राज्यों में चल रहे बिजली संकट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि अब बिजली के दामों में बढ़ोतरी आम आदमी को बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार अहम कारण भी बताया है।

Published: May 07, 2022 11:22:38 am

देश के कई राज्य इन दिनों बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली कट ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दरअसल उत्तराखंड में ऊर्जा निगम एक बार फिर बिजली के रेट में इजाफा करने की तैयारी कर रहा है। यानी बिजली संकट के बीच आम जनता की जेब पर एक और बोझ बढ़ने वाला है। हालंकि अभी ऊर्जा निगम ने बिजली दी दरों में इजाफा करने की पैरवी की है, लेकिन सरकार की मंजूरी मिलते ही दामों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा निगम की ओर से अहम वजह भी बताई गई है।

Urja Nigam May Hike Electricity Price In Uttarakhand Know What is The Reason