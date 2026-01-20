Sea Piracy: चीन की ‘समुद्री डकैती’ पर अमेरिका ने आंखें दिखाईं, भारत के लिए बढ़ा खतरा

Geopolitics: अमेरिका के सांसदों ने चीन पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह दुनिया भर के समुद्रों में अवैध रूप से मछली पकड़ने के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन की यह हरकत न केवल वैश्विक खाद्य सुरक्षा (Food Security) के लिए खतरा है, बल्कि यह कई देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सेंध लगा रही है। भारत के लिए भी यह खबर चिंताजनक है क्योंकि हिंद महासागर चीन का नया निशाना बन गया है। अमेरिकी सांसदों का दावा है कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा 'दूर-समुद्री मछली पकड़ने वाला बेड़ा' (Distant Water Fishing Fleet) है। ये जहाज अक्सर दूसरे देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) में घुसकर अवैध रूप से शिकार (Illegal Fishing Crisis)) करते हैं।