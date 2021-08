उत्तराखंड में बड़ा हादसा, देहरादून-ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल टूटा, कई गाड़ियां बहीं

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में बड़ा हादसा हो गया है। देहरादून ( Dehradun )और ऋषिकेष ( Rishikesh ) को जोड़ने वाला पुल अचानक टूट गया, जिसके कारण एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां नीचे जा गिरीं।

मिली जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यह पुल दो भागों में टूट गया।

पानी के बहाव में कुछ दो पहिया वाहनों के भी लापता होने की खबर है। पुल के दोनों तरफ भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ( Rescue Operation )जारी है।

#WATCH | A bridge at Jakhan river on Ranipokhari-Rishikesh highway collapses in Dehradun, Uttarakhand



District Magistrate R Rajesh Kumar says traffic on the route has been halted. pic.twitter.com/0VyccMrUky