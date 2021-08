Uttarakhand: चंपावत-टनकपुर नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने से रास्ता बंद, भारी संख्या में फंसे लोग

देहरादून। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तराखंड के स्वाला के पास सोमवार को भूस्खलन की घटना घटी है। भूस्‍खलन के बाद चंपावत-टनकपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। इसकी वजह से भारी संख्या में यात्री रास्ते में फंस गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को चंपावत-टनकपुर हाईवे (Champawat-Tanakpur National Highway) पर अचानक एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया। पहाड के दरकने की वजह से बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा नेशनल हाईवे पर गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। पास से गुजर रहे यात्रियों में खौफ का माहौल दिखा। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे।

यह भी पढ़ें :- हिमाचल में भूस्खलन से बड़ा हादसा: अब तक 10 की मौत, 25 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका

जानकारी के अनुसार चंपावत-टनकपुर हाईवे पर टिपनटॉप, चल्‍थी, अमरूबैंड, सूखीढांग, धौन और स्वाला के पास अभी भी पहाड़ों से पत्‍थर और मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि बीते तीन दिनों से उत्तराखंड में बारिश हो रही है। बारिश के कारण पहाड़ाें से मलबा और पत्‍थर गिरने की घटनाएं देखी जा रही है।

#WATCH | Tanakpur-Champawat national highway was blocked following a landslide near Swala in Champawat, Uttarakhand today



"It would take at least two days to clear the debris. I have instructed officials concerned to divert the traffic to another route," says DM Vineet Tomar pic.twitter.com/Bndohy4fj5