Earthquake in Uttarakhand : उत्तराखंड के जोशीमठ में 4.6 तीव्रता का भूकंप, चमोली-अल्मोड़ा में भी कांपी धरती

नई दिल्ली। उत्तराखंड में इस वक्त जगह-जगह भारी बारिश और भूस्खलन हो रहा है। इस बीच भूकंप ने भी पहाड़ के लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है। उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 31 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण रहा। यह भूकंप आज सुबह 5:58 मिनट पर आया। सुबह आए भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि कुछ ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि अभी तक भूकंप की वजह से किसी जानमाल की सूचना नहीं है।

चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में भूकंप के तेज झटके

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 5 बजकर 58 मिनट पर उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी, अल्‍मोड़ा आदि कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्‍टर स्‍केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में भूकंप आने पर मौजूदा समय में 71 सायरन और 165 सेंसर लगे हैं।

An earthquake of magnitude 4.6 hit 31km WSW of Joshimath, Uttarakhand at 05:58 IST today: National Center for Seismology