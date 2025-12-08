8 December 2025,

Monday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘क्या जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत’, संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा के दौरान, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 08, 2025

Anurag Thakur

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी को जिन्ना का मुन्ना कहा। (Photo: IANS)

Vande Mataram Debate: वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आज संसद में इसे लेकर चर्चा की जा रही है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। इस बहस की शुरुआत पीएम मोदी ने की और कहा कि कांग्रेस पर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया है। पीएम के बाद अब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है।

अंग्रेजो और जिन्ना के बाद मुन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत

Vande Mataram Debate in Lok Sabha: ठाकुर ने कहा, पहले अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, फिर जिन्ना को इससे आपत्ति और अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिन्ना के मुन्ना को भी इससे दिक्कत है। लोकसभा में बहस के दौरान ठाकुर ने कहा, यह साल काफी खास है क्योंकि इस साल हम बिरसा मुंडा, सरदार पटेल और साथ ही वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे हैं। मैं इस बहस को शुरू करने के लिए स्पीकर और प्रधानमंत्री मोदी सहित अपनी पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने इस बहस की शुरुआत की।

इंदिरा गांधी ने संविधान का उल्लंघन किया

उन्होंने आगे कहा, वंदे मातरम को 100 साल पूरे होने पर आपातकाल लगा कर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान का उल्लंघन किया था। लेकिन उस दौरान इसे लेकर कोई बात नहीं हुई। आज पीएम मोदी ने इसके इतिहास और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर बात की है। मुझे उम्मीद है कि वंदे मातरम एक प्रेरणादायक दस्तावेज बनेगा। ठाकुर ने आगे कहा, वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है यह एक महामंत्र है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यह गीत किसी धर्म या किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय गौरव और भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। यह देश के लिए भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है और इसलिए ही कांग्रेस इससे डरती है।

जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को छोटा किया

वह इससे इतना डरते हैं कि उनके दो सदस्य सदन में पीएम मोदी के भाषण के दौरान मौजूद ही नहीं थे। ठाकुर ने आरोप लगाया कि, जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को छोटा करके सिर्फ दो छंदों तक सीमित कर दिया था, जिससे देश का विभाजन हुआ। उन्होंने आगे कहा कि अब राहुल गांधी इसे और छोटा करके केवल एक पंक्ति तक सीमित कर रहे हैं। ठाकुर ने आगे कहा, वे आज सदन में मौजूद भी नहीं थे, मैंने सुना कि वे वंदे मातरम को बिना देखे पढ़ने की योजना बना रहे थे। हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं।

वंदे मातरम के छंद हटाना भारत की आत्मा को नष्ट करने जैसा

ठाकुर ने बताया कि नेहरू द्वारा वंदे मातरम के जो छंद हटाए गए थे उनमें मां दुर्गा के संदर्भ थे। ठाकुर के अनुसार, उन छंदों को हटाना भारत की आत्मा को नष्ट करने जैसा था। ठाकुर ने वंदे मातरम को पवित्र बताते हुए इसकी तुलना वेदों के श्लोकों, कुरान और बाइबल से कर दी। ठाकुर ने आगे कहा, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मैं फिर से कह रहा हूं कि ब्रिटिश ने इसका विरोध किया था, जिन्ना ने इसका विरोध किया था और अब मैं पूछना चाहता हूं क्या जिन्ना का मुन्ना भी इसका विरोध कर रहा है। अपने भाषण के अंत में ठाकुर ने कहा, लोग कहते हैं कि हम नेहरू को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम तो केवल तथ्यों को सामने ला रहे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Dec 2025 05:55 pm

Published on:

08 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / National News / ‘क्या जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत’, संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.