‘क्या जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत’, संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

ठाकुर ने बताया कि नेहरू द्वारा वंदे मातरम के जो छंद हटाए गए थे उनमें मां दुर्गा के संदर्भ थे। ठाकुर के अनुसार, उन छंदों को हटाना भारत की आत्मा को नष्ट करने जैसा था। ठाकुर ने वंदे मातरम को पवित्र बताते हुए इसकी तुलना वेदों के श्लोकों, कुरान और बाइबल से कर दी। ठाकुर ने आगे कहा, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मैं फिर से कह रहा हूं कि ब्रिटिश ने इसका विरोध किया था, जिन्ना ने इसका विरोध किया था और अब मैं पूछना चाहता हूं क्या जिन्ना का मुन्ना भी इसका विरोध कर रहा है। अपने भाषण के अंत में ठाकुर ने कहा, लोग कहते हैं कि हम नेहरू को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम तो केवल तथ्यों को सामने ला रहे है।