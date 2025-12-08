8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

वंदे मातरम हर भारतीयों के दिलों में, कांग्रेस ने किया खंडित: राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला

Vande Mataram debate in Lok Sabha: विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम् पूर्ण लेकिन अपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम् को खंडित करने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 08, 2025

Rajnath Singh

लोकसभा में राजनाथ सिंह (Photo-IANS)

Vande Mataram debate in Lok Sabha: संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर लंबी बहस हुई। चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के साथ न्याय नहीं हुआ और राष्ट्रीय गीत को दरकिनार कर दिया गया। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। वंदे मातरम को हाशिए पर रखा गया, इसे एक अतिरिक्त गीत की तरह माना गया।

विदेशों में बसे भारतीयों ने भी वंदे मातरम गाया

लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम् से अंग्रेज बहुत डरते थे। वंदे मातरम् इतिहास-वर्तमान से जुड़ा है। वंदे मातरम् ने नई चेतना जगाई थी; इसने देश को जगाया है। राजनाथ ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी वंदे मातरम गाया है।

‘कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित करने का फैसला किया'

विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम् पूर्ण है लेकिन अपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम् को खंडित करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीरों के पत्र वंदे मारतम से शुरू होते थे। वंदे मातरम राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति है।

वंदे मातरम को 'अतिरिक्त' की तरह माना गया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को समान दर्जा दिया जाना था, लेकिन वंदे मातरम को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में यह तय किया गया था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 'समान दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रगान, जन गण मन, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया, लेकिन वंदे मातरम को एक अतिरिक्त गीत की तरह समझा गया। सिंह ने यह टिप्पणी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा के दौरान की।

ये भी पढ़ें

‘पायजामा का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं’ वाली टिप्‍पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें हाईकोर्ट को क्यों लगाई फटकार
राष्ट्रीय
Supreme Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Dec 2025 05:28 pm

Hindi News / National News / वंदे मातरम हर भारतीयों के दिलों में, कांग्रेस ने किया खंडित: राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.