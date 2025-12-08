वंदे मातरम हर भारतीयों के दिलों में, कांग्रेस ने किया खंडित: राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला

Vande Mataram debate in Lok Sabha: संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर लंबी बहस हुई। चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के साथ न्याय नहीं हुआ और राष्ट्रीय गीत को दरकिनार कर दिया गया। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। वंदे मातरम को हाशिए पर रखा गया, इसे एक अतिरिक्त गीत की तरह माना गया।