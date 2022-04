पटियाला में दो समुदाय में हिंसक झड़प, पुलिस पर पथराव, SHO सहित अन्य जवान चोटिल

यह भी पढ़ेंः Delhi Encounter:दिल्ली के CR पार्क में पुलिस व अपराधियों के बीच मुठभेड़, 1 को लगी गोली

Patiala, Punjab | Seeing the problem of law and order here, police have been deployed. We are speaking with Shiv Sena's (one of the two groups) chief Harish Singla as they don't have any permission for the march: DSP pic.twitter.com/6QCGy2jZgy